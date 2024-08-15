Инфраструктурные проекты и помощь бойцам: автобусный марафон приехал в Чистополь

Чистополь встретил участников автобусного марафона ««Единая Россия» объединяет». В рамках мероприятия, которое состоялось в культурном центре «Чистай», они пообщались с общественностью, обсудили идеи и предложения жителей и определили приоритетные направления работы на пятилетний период.

Участниками встречи в Чистополе стали заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте Татарстана Юрий Камалтынов, председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин. Также во встрече принял участие замглавы района Константин Иванов. Модератором выступил известный ведущий, журналист ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

«Благодаря Раису Татарстана Рустаму Минниханову в нашем районе реализуется много значимых проектов, в частности: пристань вместе с причальной стенкой на общую сумму около 700 млн рублей, идет строительство третьей очереди набережной Камы, тоже очень серьезный крупный проект. Чистополь вошел в программу развития по реконструкции исторической части городского фонда, сейчас идет проектирование вскоре, мы надеемся, что перейдем к серьезной работе», - отметил замглавы района.

Он также рассказал, что первоочередная задача для Чистопольского района на данный момент – это оказание помощи участникам СВО и их семьям. Помощь оказывают самую разную: от закупки дров до ремонта жилья. Для военных формируют гуманитарные миссии, глава района Дмитрий Иванов лично отвозил их на спецоперацию 8 раз. В общей сложности чистопольцы оказали помощь более, чем на 100 млн рублей.

Жители района, обращаясь к участникам марафона, попросили их рассмотреть возможность улучшения коммунальной инфраструктуры, усилить помощь нуждающимся категориям граждан, помочь в развитии экономики и промышленности. Волновали чистопольцев также кадровые вопросы – кадровый голод и дефицит рабочих мест в некоторых сферах.

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.

Недавно ЦИК Татарстана зарегистрировал списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий: 44 человека от регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от Татарстанского отделения КПРФ. До этого, 18 июля, регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).

Материал подготовлен при участии «Чистопольских известий»

Фотографии предоставлены «Чистопольскими известиями»