Инфраструктура для молодежи: автобусный марафон приехал в Камское Устье

Камское Устье встретило участников автобусного марафона «„Единая Россия“ объединяет». В рамках мероприятия, которое состоялось в районном Дворце культуры, они пообщались с общественностью, обсудили идеи и предложения жителей и определили приоритетные направления работы на пятилетний период.

Участниками встречи стали художественный руководитель Татарского государственного театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев, заведующий кафедрой конституционного и административного права Юридического факультета КФУ Евгений Султанов, генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Айдар Тагиров. Также во встрече принял участие глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов. Модератором выступил гендиректор телерадиокомпании «Новый Век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ, кандидат в депутаты Госсовета РТ седьмого созыва по единому избирательному округу Ильшат Аминов.

«Мы стараемся участвовать во всех программах, идти вперед со временем. Наша задача основная — это создать условия для хорошей, комфортной жизни в нашем населенном пункте, районе и в целом в нашей республике и стране», – подчеркнул Наиль Вазыхов.

Он также рассказал, что на данный момент в районе строится крытый футбольный манеж, который необходим в том числе для юных футболистов. Ребята занимают лидирующие позиции в республике, поэтому важно создать дальнейшие трамплины для их развития. Помимо этого, в 2024 году в Камско-Устьинском районе ремонтируют оздоровительный комплекс «Акчарлак» – полностью меняют кровельное покрытие, обустраивают тренажерный зал со всей инфраструктурой.

Решают в муниципалитете проблему с инженерными сетями. Например, полностью заменили канализацию в пгт Куйбышевский Затон. На эти цели было выделено 89 млрд рублей из бюджета республики. Не забывают также и о бойцах СВО, которым сегодня особенно нужна поддержка.

Обсудили в рамках встречи также вопросы развития районов Татарстана в целом и Камско-Устьинского района в частности.

«Я уже провел определенную работу в районах республики, которые больше связаны с агропромышленным комплексом, у них есть определенная идентичность. Основная задача, как я вижу сейчас, это обеспечение современной инфраструктурой, как коммунальной, так и общественными пространствами, чтобы жители в районе чувствовали себя в этих условиях не хуже городских. Это в первую очередь важно для молодежи, которая пользуется близостью Казани, близостью больших огней города, стремится уехать туда», – прокомментировал Тагиров.

Жители района, обращаясь к участникам марафона, попросили их рассмотреть возможность улучшения коммунальной инфраструктуры, усилить помощь нуждающимся категориям граждан, помочь в развитии экономики и промышленности.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.

Фотографии предоставлены Ксенией Дромняк