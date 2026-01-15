Инфракрасную аэросъемку для диагностики тепловых сетей проведут в Казани

В Казани планируется проведение тепловой инфракрасной аэросъемки тепловых сетей с целью повышения энергоэффективности. Информация об этом размещена в материалах тендера на портале госзакупок.

Заказчиком выступает «Казанская теплосетевая компания», «дочка» «Татэнерго», отвечающая за эксплуатацию и развитие тепловых сетей в столице Татарстана.

Максимальная стоимость работ по договору – 8,3 млн рублей. Площадь аэросъемки составит 105 кв. км. Работы должны выполняться с использованием авиационного тепловизионного оборудования. Помимо съемки, должна быть проведена первичная обработка полученных данных. Срок выполнения контракта – до конца сентября 2026 года.

Результаты тепловой инфракрасной аэросъемки позволят выявить участки повышенных теплопотерь, скрытые дефекты тепловых сетей и зоны неэффективной теплоизоляции без проведения земляных работ. Полученные данные планируется использовать при формировании программ ремонта и модернизации тепловой инфраструктуры.