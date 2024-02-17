«ИнформУИК»: Члены избиркомов придут к жителям Татарстана, чтобы напомнить о выборах

Сегодня в Татарстане стартует проект по информированию избирателей о предстоящих выборах Президента России, он будет реализовываться вплоть до 7 марта. В рамках программы «ИнформУИК» почти 10 тыс. членов избирательных комиссий республики посетят дома жителей региона, чтобы рассказать обо всех возможностях голосования на выборах лидера страны, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

«Одна из важнейших задач всей избирательной системы — информирование избирателей. И мы приступаем к самому ответственному этапу, личному информированию жителей республики. Задача перед нами стоит ответственная: необходимо дойти до каждого избирателя, пригласить на выборы Президента России, рассказать о выборах, напомнить адреса избирательных участков, их режим работы, ответить на все волнующие вопросы о голосовании», — заявил в связи с этим председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

При этом в республиканском ЦИК подчеркнули, что члены избиркомов не будут агитировать за кандидатов, им необходимо рассказать о выборах и возможностях голосования. Как найти свой избирательный участок, как проголосовать, если в дни президентских выборов избиратель будет в отъезде или заболеет — на все эти вопросы должны ответить участники проекта «ИнформУИК».

Жителям Татарстана соответствующая инициатива давно известна. Перед выборами члены избиркомов на протяжении многих лет обходили избирателей, чтобы рассказать о них. В этом году программа информирования стала федеральной, претерпел изменения и подход к ней. Предусмотрена специальная экипировка: заметная белая накидка с логотипом выборов и нагрудный значок в виде триколора и в форме галочки для голосования. С собой у них будут буклеты о выборах.

Убедиться, что на пороге стоит действительно член избиркома, будет просто. У каждого из них будет бейджик с фамилией, именем и отчеством. Можно попросить предъявить удостоверение члена избирательной комиссии с синей печатью или паспорт. Заходить в дома избирателей обходчики не будут, хотя и постучат в каждую дверь — таков принцип проекта, заверили в ЦИК РТ.

Предпочтительное время посещения избирателей выбрано с учетом комфорта жителей Татарстана: в будние дни обходчики пойдут по домам с 17 до 20 часов, в выходные — не ранее 10 часов утра.

«Вежливо, этично и с уважением будет проходить беседа, я не сомневаюсь. Все участники проекта „ИнформУИК“ прошли специальное обучение. Весь разговор займет не более пяти минут. При этом никаких персональных данных и тем более личных документов избирателю показывать не надо. Даже вопросы, которые будут задавать обходчики, имеют общий характер и не затрагивают личную жизнь избирателя», — поделился ожиданиями Андрей Кондратьев.

По словам организаторов инициативы, если избиратель не желает разговаривать, член участковой избирательной комиссии извинится, оставит информационные материалы и уйдет. «Заставлять вести беседу обходчики не имеют права и не будут. Но все же будут признательны, если избиратель уделит им пять минут своего времени», — заметили в связи с этим в региональном ЦИК.

Представители Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан особо пояснили, что проект «ИнформУИК» необходим, чтобы как можно больше людей узнало о том, что 15, 16 и 17 марта состоятся выборы Президента Российской Федерации — «одна из важнейших избирательных кампаний в новейшей истории нашей страны». В эти дни все избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов.

Допущены до восьмых по счету президентских выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).