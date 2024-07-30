Информатика стала самым популярным предметом ОГЭ среди школьников Татарстана

Самым популярным предметом при сдаче ОГЭ в Татарстане в этом году стала информатика. Ее выбрали более 19 тыс. учащихся. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Абсолютным лидером как по количеству, так и по общей доле участников стала информатика, несмотря на имеющуюся тенденцию снижения. Также по-прежнему лидирует география, улучшили свои позиции биология и родной язык. И здесь мы еще раз подчеркиваем задачу увеличения числа участников по естественнонаучным дисциплинам. Это актуально для каждого муниципалитета», — заметил министр.

Самые высокие результаты ОГЭ зафиксированы по физике и биологии, а самые низкие средние оценки — по химии и обществознанию.