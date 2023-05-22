Информатика и обществознание возглавили топ по популярности у казанских выпускников-2023

Казанские выпускники чаще всего выбирают информатику и обществознание для сдачи экзаменов в 2023 году. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

«Ежегодно самыми популярными дисциплинами для сдачи ОГЭ становятся информатика, обществознание, география. У 11-х классов это профильная математика, обществознание и информатика. В целом выбор предметов в этом году схож с прошлогодним», – поделился данными Ризванов.

Он добавил, что в 2023 году увеличились пороговые значения по обществознанию, физике, химии, биологии, литературе и информатике.

«Это повышает требования к уровню знаний и качеству подготовки выпускников», – отметил докладчик.

Из других новшеств экзаменации, по словам Ризванова, – изменения в формате аттестации по информатике. В прошлом году ЕГЭ по данному предмету проводился только на компьютерах, в этом году такой режим затронет и девятиклассников.