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Информатика и обществознание возглавили топ по популярности у казанских выпускников-2023
Казанские выпускники чаще всего выбирают информатику и обществознание для сдачи экзаменов в 2023 году. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.
«Ежегодно самыми популярными дисциплинами для сдачи ОГЭ становятся информатика, обществознание, география. У 11-х классов это профильная математика, обществознание и информатика. В целом выбор предметов в этом году схож с прошлогодним», – поделился данными Ризванов.
Он добавил, что в 2023 году увеличились пороговые значения по обществознанию, физике, химии, биологии, литературе и информатике.
«Это повышает требования к уровню знаний и качеству подготовки выпускников», – отметил докладчик.
Из других новшеств экзаменации, по словам Ризванова, – изменения в формате аттестации по информатике. В прошлом году ЕГЭ по данному предмету проводился только на компьютерах, в этом году такой режим затронет и девятиклассников.
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