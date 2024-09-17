Информация о выборах в Госсовет РТ VII созыва будет передана на хранение в госархив

Информация о ходе и результатах выборов в Госсовет Татарстана VII созыва будет передана на хранение в Госкомитет РТ по архивному делу. Об этом сообщил сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на заседании ЦИК РТ в Казани.

«На всех основных этапах выдвижения и регистрации кандидатов, на этапах предвыборной агитации, голосования, подведения итогов не было отмечено жалоб и замечаний. Это свидетельствует о зрелости нашей избирательной системы и общественных институтов», - заметил Кондратьев на заседании.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Центральная избирательная комиссия РТ завершила обработку 100% протоколов. В выборах приняли участие 71,63% от общей численности избирателей. Согласно итогам голосования, всероссийская политическая партия «Единая Россия» набрала 76,75% голосов, КПРФ – 10,54%, ЛДПР – 4,41%, «Новые люди» – 4,21%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 3,27%.