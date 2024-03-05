Информационный центр МВД Татарстана не будет принимать граждан 8 марта

В праздничный день, 8 Марта, Информационный центр МВД по РТ не будет принимать граждан по вопросам предоставления госуслуг по информационно справочной линии, сообщили в ведомстве.

Ознакомиться с режимом работы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан можно на сайте www.uslugi.tatarstan.ru.

Напомним, что подать заявление на оказание государственных услуг по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости и справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ, а также получить справки, возможно в электронной форме через личный кабинет федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг.