Тимофей Ви: «Фейки, направленные на граждан России, призваны поляризовать наше общество»

Тимофей Ви Фото: лидерыинтернета.рф

«Распространяя фейки, люди могут стать фигурантами уголовных дел»

Тимофей, вы достаточно давно занимаетесь темой противодействия угрозам, связанным с распространением недостоверной информации. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается опасность фейковой информации для нашей страны и ее жителей?

Проблема фейков в том, что они кроме того, что поляризуют общество и повышают тревожность людей, могут спровоцировать граждан нашей страны, которые становятся жертвами этих фейков, к достаточно необдуманным поступкам, о которых в последствии можно пожалеть. Кроме того, у нас в стране есть законодательство, которое ограничивает распространение фейков и вводит за них различные санкции и наказания, начиная от административных штрафов и заканчивая тюремным заключением, если распространение фейков привело к печальным последствиям. Распространяя фейки, люди могут сами того не подозревая стать фигурантами административных или даже уголовных дел, независимо от того, знали ли они о том, что распространяли недостоверную информацию или нет. Отправляя какую-либо непроверенную информацию друзьям или знакомым, следует быть максимально осторожным, скептическим и щепетильным.

Что можно сказать о фейках, связанных с ситуацией на Украине?

С Украиной все достаточно прозаично. Огромное количество фейков, направленных на граждан России, призвано деморализовать нас, поляризовать наше общество, разжечь внутри нашего общества споры и вражду, нетерпимость к чужой позиции. Одновременно недостоверная информация направлена на повышение тревожности людей. Это вариант психологического анабиоза целой страны, когда целенаправленная кампания пытается расшатать психику людям, довести их буквально до состояния истерии. Это ровно то, что сейчас происходит в рамках информационной войны со стороны Украины.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Информационной диверсий занимаются подразделения Министерства обороны Украины»

Кем создаются и как распространяются недостоверные новости?

Если мы говорим про украинские фейки, то это очень любопытная история. Это абсолютно систематизированный и далеко не случайный процесс. В нем принимают участие как гражданские активисты, так и большое количество людей, которые профессионально занимаются работой с диджитал. Это, в первую очередь, большое количество украинских диджитал — маркетинговых агентств, которые в мирное время занимались интернет-рекламой, трафиком, арбитражем, таргетингом. На время военных действий они практически полностью переключились на создание фейков и доставку их до умов наших сограждан.

Самое главное в создании и распространении фейков то, что проведением информационных диверсий занимаются регулярно части и подразделения Министерства обороны Украины и других ведомств. Это не секретная информация, у них даже есть абсолютно конкретное название — ЦИПСО (Центр информационно—психологических спецопераций). Звучит смешно, но они себе сами его выбрали. Центр создан не вчера и не сегодня, он существует много лет. До начала военных действий он занимался тем, что пытался формировать картину мира в умах россиян. Мы наблюдали это с периода появления первых беженцев на территории Ростовской области. Тогда в соцсетях Ростова появлялись фейковые аккаунты, которые начинали рассказывать от лица ростовчан, как они недовольны появлением беженцев на территории Ростовской области. Более того, когда после этого губернаторы различных регионов стали заявлять о своей готовности принять на своей территории беженцев, моментально комментарии под их постами заполнялись аналогичными мнениями с аналогичных аккаунтов. Все было в рамках одной скоординированной кампании, чтобы сформировать антипатию к беженцам со стороны обычных россиян. Разумеется, такого на самом деле не происходило.

Какую роль в этом вопросе играют другие государства?

Их сложно поймать за руку. Понятно, что речь идёт о финансировании через какие-либо окологосударственные программы, которые выделялись в поддержку некоммерческих фондов и организаций под самыми различными предлогами. Безусловная доля участия, конечно, приходится на поведение и работу транснациональных медиаплощадок. Это, в первую очередь, facebook, Instagram, google, youtube и другие. Мы видим, что эти глобальные платформы в какой-то момент очень сильно поменяли свою политику. Они заняли конкретную сторону в этом противостоянии, начали очень сильно ограничивать пророссийские медиа в самом разном виде, начиная от развешивания плашек, что эта информация недостоверная, и заканчивая полной блокировкой возможности рекламы внутри площадки для страниц государственных СМИ.

С другой стороны, как я уже говорил, запускалось огромное количество рекламных объявлений с таргетингом на территории России. К моему удивлению, а я лично видел эту рекламу, она в обычное время никогда не прошла бы модерацию, потому что содержит большое количество фейков. Там были откровенные труппы и кровь. Ни при каких обстоятельствах такая реклама никогда бы не прошла модерацию ни в какой социальной сети. А здесь без проблем тысячи рекламных объявлений проходили модерацию без какого — либо сопротивления. Очевидно, они шли в обход модерации и площадка помогала тем, кто запускал эти кампании в этом эпизоде информационной войны. Здесь мы видим безусловную роль глобальных медиаплатформ в этом информационном сражении.

«Выберите для себя два—три проверенных новостных источника»

В чем заключается роль нашего государства и отдельных органов власти в условиях агрессии в информационной среде?

Основная роль — не опускать руки, продолжать доносить до людей достоверную информацию, рассказывать о том, что на самом деле происходит. Сейчас люди в социальных сетях и в информационном пространстве находятся под огромным давлением, которое сформировано со стороны тех же западных СМИ, оппозиционной общественности, в том числе и за счёт этих информационных кампаний и психологических спецопераций. Одна из задач органов исполнительной власти в России заключается в поддержке людей, чтобы они не падали духом. Нужно поддерживать в том числе и наших военных, которые сейчас выполняют военную спецоперацию на территории Украины.

Как себя обезопасить от потока недостоверной информации обычным людям?

Рецепт достаточно прост. Самое первое, что нужно сделать, это приучить себя ждать. Как только мы видим какую-то одиозную информацию, шокирующий инфоповод, не надо спешить с выводами. Просто подождите хотя бы пять—шесть часов. Если это фейк, то, скорее всего, его за это время опровергнут. Тогда повод волноваться исчезнет сам собой.

Второй совет — сократите количество источников новостей, которые вы ежедневно потребляете. Не пытайтесь охватить этот бесконечный поток информации, не пытайтесь объять все и знать про все. Это невозможно, а ещё — очень вредно для психики. Выберите для себя два—три новостных источника, которым вы доверяете, которые проверенные, квалифицированные и не замечены в распространении фейков, чтут свою репутацию. Не пытайтесь узнать где-то что-то ещё. Как бы это ни казалось странным, ограничьте эту лавину информации, которая на вас несётся со всех сторон. Если вы сталкиваетесь с фейком, не забывайте о том, что он появился неслучайно. Его цель — расшатать вашу психику, повысить тревожность и поляризовать наше общество. К сожалению, мы сейчас живем в непростые времена, когда наши оппоненты не демонстрируют этичность, принципиальность и справедливость. Поэтому будьте к этому готовы и не поддавайтесь на провокацию.