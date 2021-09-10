Инфляция в Татарстане замедлилась до 7,1%

Годовая инфляция в Татарстане в августе составила 7,1%, сообщает пресс-служба Татарстанстата.

Месяцем ранее рост потребительских цен по сравнению с июлем прошлого года составлял 7,4%.

По сравнению с июлем темп роста цен уменьшился на 0,3 процентных пункта.

Замедлилась продовольственная инфляция — она снизилась с 7,8% в июле до 7,6% в августе.

Снизился и темп роста цен на непродовольственные товары — с 9,6% до 9,2%.

Инфляция в сфере услуг составила 3,4% вместо 3,7% в июле.