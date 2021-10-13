Инфляция в Татарстане в сентябре ускорилась до 7,7%

Годовая инфляция в Татарстане в сентябре 2021 года составила 7,7% после 7,1% в августе, следует из данных Татарстанстата.

Цены на продовольственные товары выросли на 9,2% год к году (в августе рост был на 7,6%). Наиболее заметно цены выросли на мясные продукты – они подорожали на 13,9%, масло и жиры – на 14%, яйца – на 15,7%, сахар – на 30,4%.

Непродовольственная инфляция составила 8,9% и немного снизилась по сравнению с августом, когда достигала 9,2%. Больше всего цены выросли на мебель – на 11,5%, легковые автомобили – 12,6%, табачные изделия – 19,9% и строительные материалы – 39,5%.

Инфляция в сфере услуг ускорилась с 3,4% в августе до 4% в сентябре. Выросли услуги пассажирского транспорта – на 10,2%, экскурсионные услуги – на 11,1%, услуги в системе образования – на 6,6%.

Снизились в сентябре цены на услуги связи на 2,1%, средства связи – на 0,8%, услуги в сфере зарубежного туризма – на 0,9% и меха и меховые изделия – на 1,6%.