Инфляция в Татарстане в прошлом году замедлилась до 11,4%

Инфляция в Татарстане замедлилась с 11,8% в ноябре прошлого года до 11,4% в декабре. Это следует из данных, опубликованных Отделением Банка России — Национальным банком по РТ.

Продовольственная инфляция за месяц снизилась с 12% в сентябре до 11,1% в октябре. При этом куриные яйца оказались дешевле, чем в 2021 году, на 13,1%.

Непродовольственная инфляция в декабре уменьшилась до 11,4% после 12,2% в ноябре. Подешевели меховые изделия и строительные материалы — на 2,5% по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, начали снижаться цены на средства связи и телерадиотовары — их стоимость упала на 7,8% и 10,8% соответственно в сравнении с декабрем 2021 года.

При этом инфляция в сфере услуг в декабре ускорилась на 0,9% по сравнению с ноябрем. Рост этого показателя обусловлен подорожанием услуг ЖКХ — на 12% по сравнению с декабрем прошлого года.

Вместе с тем пикового значения инфляция в 2022 году достигала в апреле. Тогда она равнялась 18,6% год к году.