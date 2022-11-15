Инфляция в Татарстане в октябре замедлилась до 12,8%

Годовая инфляция в Татарстане в октябре этого года замедлилась до 12,8% с 14% месяцем ранее. Это следует из информации Отделения Банка России — Национального банка по РТ.

Продовольственная инфляция за месяц снизилась с 16,5% в сентябре до 13,8% в октябре. При этом куриные яйца и овощи с фруктами стали дешевле, чем в 2021 году, на 2,8% и 5,2% соответственно.

Непродовольственная инфляция в октябре уменьшилась до 13,3% после 14% в сентябре. Продолжили дешеветь строительные материалы – на 2% по сравнению с предыдущим годом. Также начали снижаться цены на средства связи и телерадиотовары – их стоимость упала на 5,5% и 4,6% в сравнении с октябрем 2021 года.

Инфляция в сфере услуг в октябре уменьшилась меньше всего на 0,01% по сравнению с сентябрем. Больше всего замедлился рост цен на зарубежный туризм — до 32,3% после 31,1% в сентябре, а также на бытовые услуги.

Напомним, что пикового значения инфляция в этом году достигала в апреле. Тогда она равнялась 18,6% год к году.