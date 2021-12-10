Цены на товары и услуги в Татарстане в ноябре выросли на 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это следует из материалов Банка России.

Инфляция в прошлом месяце ускорилась. В октябре она была на уровне 8,2%.

Цены на продукты питания увеличились на 11,6%. Столь высокая инфляция наблюдалась в республике шесть лет назад — в декабре 2015 года она достигала 12,1%.

Больше всего в ноябре подорожали яйца — на 31,5%, овощи — на 19,8%, макароны и крупы — на 16,2%.

Годовая непродовольственная инфляция составила 9,1% против 8,7% месяцем ранее. Здесь наибольший рост наблюдается у стройматериалов — 29,9%, хотя они с лета продолжают сбавлять темпы роста. Легковые автомобили стали дороже на 14,6%, мебель — на 12,3%.

Услуги за год подорожали на 4,7%, в октябре рост составлял 4%. Больше всего выросли цены на услуги пассажирского транспорта — на 9%, организаций культуры — на 8,8%, экскурсии — на 8,5%.

При этом подешевели меха и меховые изделия — на 1,5%, а также средства связи — на 0,7%.