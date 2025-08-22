Инфляция в Татарстане в июле 2025 года составила 0,71%

По данным Росстата, в Республике Татарстан в июле 2025 года цены выросли на 0,71% по сравнению с июнем. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте Банка России.

Основным фактором роста стала индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Годовая инфляция в республике продолжила снижаться, составив 9,60%, что выше показателя по России в целом – 8,79%.

Среди продовольственных товаров в июле подешевели яйца, плодоовощная продукция, гречка и сахар. Так, цены на куриные яйца снизились на 15,47% по сравнению с предыдущим месяцем, а за год – на 37,10%. Цены на гречку за месяц упали на 2,18%, а за год – на 11,09%.

В то же время непродовольственные товары почти не изменились в цене, за исключением топлива, которое подорожало на 0,48% за месяц и на 9,04% за год.

Существенно выросли цены на услуги, особенно на жилищно-коммунальные, стоимость которых за год увеличилась на 15,16%. Также подорожал зарубежный туризм (на 2,64% за месяц), что связано с сезонным ростом спроса.

Сезонно скорректированные данные показали, что цены в Татарстане в июле выросли сильнее, чем месяцем ранее, в основном из-за повышения тарифов на коммунальные услуги более чем на 4%. По годовой динамике сильнее всего подорожали услуги и продукты питания, тогда как непродовольственные товары выросли умеренно.

Банк России отмечает, что поддержание текущих ставок в экономике необходимо для того, чтобы вернуть годовую инфляцию к целевому уровню 4% к 2026 году и удерживать ее вблизи этого значения в дальнейшем.