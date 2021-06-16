Инфляция в Татарстане ускорилась до 6,4%

Годовая инфляция в Татарстане продолжает ускоряться. В мае она составила 6,4% по сравнению с 5,8% в апреле 2021 года, сообщает пресс-служба Отделения — Нацбанка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

По данным аналитиков, на цены оказывают влияние восстановление спроса после пандемии коронавируса, растущие издержки производителей и рост цен на ряд товаров на мировых рынках.

Продовольственная инфляция выросла в мае до 8,2% с 7,7% в апреле. Подорожало, в частности, мясо птицы из-за увеличения стоимости зерна, упаковки и кормовых добавок, а также роста в цене импортных ветеринарных препаратов и оборудования вследствие произошедшего ранее ослабления рубля.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в мае увеличился до 7,5% после 6,6% в апреле. В частности, продолжают расти цены на легковые автомобили, так как сохраняется повышенный спрос на них. Ему способствуют перебои в поставках машин из-за дефицита электронных комплектующих. Такая же тенденция характерна для России в целом.

В то же время на фоне более благоприятной, чем годом ранее, эпидемической ситуации в республике замедлился рост цен на медицинские товары.

Инфляция в сфере услуг в Татарстане выросла с 2,42% до 2,51%, но при этом она осталась ниже общероссийского уровня (3,29%) и среднего уровня регионов Приволжского федерального округа (2,99%). На цены повлиял рост спроса на внутренний туризм при ограничении зарубежных поездок.

При этом рост цен на авиабилеты замедлился до 4,35% после 26,96% в апреле в результате увеличения межрегионального пассажиропотока и количества рейсов, а также субсидирования ряда маршрутов.