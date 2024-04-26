ЦБ повысил прогноз по ключевой ставке на 2025 год

Директора ЦБ РФ решили сохранить ключевую ставку на прежнем уровне - 16% годовых. В пресс-службе регулятора подчеркнули, что сейчас инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Причем из-за высокого внутреннего спроса, который превышает возможности предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России ранее прогнозировал, говорится в сообщении.

«Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее. В базовом сценарии Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15–16% и 10–12% соответственно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году», - утверждают в ЦБ.

Отмечается, что годовая инфляция в России по оценке на 22 апреля составила 7,8%. Причем этот показатель существенно не меняется с начала марта.

Однако экономика РФ, по данным ЦБ, продолжает расти заметно быстрее, чем прогнозировалось. Ожидается даже, что ВВП страны в 2024 году вырастет до 2,5–3,5%.

В следующий раз размер ключевой ставки обсудят на заседании, которое запланировано на 7 июня.