Инфляционные ожидания россиян снизились до 13,7% в августе

Инфляционные ожидания населения в августе снизились, тогда как предприятия, напротив, стали сильнее ожидать роста своих цен. Об этом сообщает Банк России.

Россияне в среднем ожидают, что за ближайший год цены вырастут на 13,7%. В июле этот показатель составлял 14,7%. При этом наблюдаемая населением годовая инфляция также снизилась – до 14,3%.

Однако долгосрочные ожидания россиян выросли: на горизонте пяти лет они увеличились до 12,4%.

Потребительские настроения в августе улучшились. В основном это произошло за счет более позитивных ожиданий относительно будущего. При этом индекс потребительских настроений остается существенно ниже уровней 2023–2025 годов.

Одновременно россияне стали осторожнее с расходами. Доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, а не тратить их, выросла до 51,5% после значительного снижения в июле.

Банк России также оценил ценовые ожидания предприятий. В августе они выросли, а средний ожидаемый темп увеличения отпускных цен в ближайшие три месяца составил 6,2%.

Рост показателя зафиксирован прежде всего в добывающей промышленности, электроэнергетике, водоснабжении и сфере услуг. В остальных отраслях ценовые ожидания снизились.

При этом Банк России сохраняет прогноз, согласно которому годовая инфляция в России по итогам 2026 года составит 6–7%. В 2027 году и далее регулятор ожидает ее возвращения к целевому уровню.