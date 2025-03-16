«Inflationship»: Молодежь всё чаще вступает в отношения по расчету

Последнее время в соцсетях все больше распространяется тренд inflationship (в переводе с англ. inflation — «инфляция» и relationship — «отношения»). Под этим понятием подразумевают ситуацию, когда люди строят отношения не ради любви или эмоциональной близости, а ради финансовой выгоды. Данный тренд возник в начале 2020-х годов на фоне развития глобальных экономических кризисов, которые вызвал COVID-19 и растущая инфляция, пишут «Известия».

Отмечается, что в 2025-м отношения по расчету продолжают оставаться в тренде из-за экономических факторов. Высокая стоимость аренды жилья, высокая ключевая ставка Центробанка и инфляция подталкивает людей ускорить развитие отношений, чтобы сократить счет.

Для сравнения эксперты привели ситуацию со съемом жилья в Москве. Сейчас арендовать квартиру в столице стоит в среднем 90 тыс. рублей (+26% за год). Средняя зарплата москвичей – 151 тыс. рублей. То есть одинокий арендатор отдает 60% своего дохода на аренду жилья.

Психолог Эльмира Минажетдинова считает, что отношения по расчету стали популярнее еще и из-за массовой культуры. Молодежь все больше сидит в соцсетях, где пропагандируют культуру материального благополучия. В итоге любовь и эмоциональная связь у молодых людей отходят на второй план, а на первый выдвигается стабильность. Также некоторые люди начинают разделять быт, чтобы не чувствовать себя одинокими, добавила психолог.

Однако эксперты считают, что такие союзы могут негативно сказаться на психике людей и демографии в России. Как сказала доцент Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева, строя отношения на выгоде, а не на чувствах, женщине сложно решиться родить ребенка. Также пара, отталкиваясь от финансовой составляющей, может решить и вовсе не создавать семью.

Психолог Мария Тодорова добавила, что пары, строящие отношения по расчету, смотрят на брак как на финансовое партнерство. Такой взгляд рискует привести к нестабильности отношений, частым разводам и снижению числа детей в семье.

Как считает психолог Минажетдинова, в классическом понимании тренд inflationship нельзя назвать здоровыми отношениями. Связи, отметила она, нужно строить на взаимной любви, уважении, доверии и эмоциональной близости.