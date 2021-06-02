Инфекционисты советуют жителям РТ не есть летом суши и салаты, которые постояли на улице

Какие продукты лучше не есть летом, чтобы избежать пищевого отравления, рассказала заместитель главврача Республиканской клинической инфекционной больницы им. Агафонова Юлия Созинова в прямом эфире с заместителем Премьер-министра РТ Лейлой Фазлеевой.

Созинова рассказала, что за последние две недели произошло пять тяжелых случаев пищевых отравлений, причем одного из пациентов пришлось подключать к аппарату ИВЛ.

Татарстанцам посоветовали обращать внимание на покупаемые продукты, чтобы избежать кишечных инфекций. Не рекомендуется летом есть суши или роллы, холодные нарезки, салаты, пирожные, которые в течение долгого времени хранились неправильно.