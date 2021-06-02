Инфекционисты РТ рассказали, кому следует привиться от коронавируса в первую очередь

О том, кому следует в первую очередь пройти вакцинацию от коронавируса, рассказала заместитель главврача Республиканской клинической инфекционной больницы им. Агафонова Юлия Созинова в прямом эфире с заместителем Премьер-министра РТ Лейлой Фазлеевой.

Созинова поделилась, что всегда относилась к вакцинации позитивно. Она сообщила, что сейчас созданы все условия, чтобы привиться как от коронавируса, так и от любой другой инфекции.

«Прививаться нужно всем, в первую очередь группам риска, у которых есть хронические заболевания, тем людям, которые имеют наибольший контакт имеют с другими людьми, а это в том числе контингент общепита», – заявила Юлия Созинова.

Спикер отметила, что в первую очередь также должны привиться люди, работающие в сфере обслуживания.

«Вакцина безопасна – в этом мы убедились на собственном опыте. У меня привиты мои пожилые родственники и родители», – поделилась Созинова.