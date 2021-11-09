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Ру Тат
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Здоровье
9 ноября 2021  12:26

Инфекционист: В России идет уже четвертая волна Covid-19, и она намного сильнее прошлой

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Третья волна коронавирусной инфекции в России плавно переросла в четвертую. При этом новый подъем заболеваемости оказался сильнее предыдущего, подчеркнул главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.

По его данным, самая тяжелая обстановка сейчас в европейском регионе ВОЗ, в том числе и в России.

«Наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается», — приводит слова специалиста РИА Новости.

За последние сутки по стране выявлено 39 160 новых пациентов с Covid-19.

#заболеваемость #Коронавирус
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