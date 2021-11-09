Инфекционист: В России идет уже четвертая волна Covid-19, и она намного сильнее прошлой

Третья волна коронавирусной инфекции в России плавно переросла в четвертую. При этом новый подъем заболеваемости оказался сильнее предыдущего, подчеркнул главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.

По его данным, самая тяжелая обстановка сейчас в европейском регионе ВОЗ, в том числе и в России.

«Наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается», — приводит слова специалиста РИА Новости.

За последние сутки по стране выявлено 39 160 новых пациентов с Covid-19.