Инфекционист Татарстана назвал основную опасность коронавируса для детей

Главная опасность коронавируса для детей заключается в том, что у них развивается постковидный синдром, при этом он может проявляться самым различным образом. Об этом в «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым рассказал главный внештатный детский специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава РТ Владимир Анохин.

«До недавнего времени считалось, что дети переносят этот острый катаральный период сравнительно легко, и это действительно так. Но опасность в том, что у детей развивается постковидный синдром. Их несколько вариантов: мультисистемный воспалительный, синдром кавасаки [васкулит с поражением средних и мелких артерий], длинный ковид», — сказал специалист.

При этом, по его словам, по детям оценить постковидный синдром сложнее, поскольку взрослые могут более точно описать то, что с ними происходит.

Среди проявлений, которые могут возникнуть, Анохин назвал депрессию, изменения психотического и общесоматического порядка, температурную реакцию, слабость, астения.

«Применительно к детям это достаточно большой спектр проявлений, в том числе и изменения кожи — высыпания, температура, печень, почки и так далее», — добавил инфекционист.