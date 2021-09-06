Инфекционист США: Мю-штамм коронавируса может обходить защиту антител

Мю-штамм Covid-19 вызывает большое беспокойство из-за возможной способности уклоняться от защиты антител. Об этом рассказал главный инфекционист США Энтони Фаучи.

«У него имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определенных антител», — цитирует эксперта РИА Новости.

При этом, по словам Фаучи, на сегодня данный штамм не представляет серьезной угрозы, поскольку в стране циркулирует другая разновидность коронавируса — «дельта».

Вариация коронавируса B.1.621 была выявлена в январе 2021 года в Колумбии. На сегодня он зафиксирован в 40 странах, в том числе Чили, Перу, США и др. В России данный штамм Covid-19 пока не обнаружен.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о бесконечном множестве штаммов Covid-19.