Инфекционист РКБ рассказала, как нужно восстанавливаться пожилым после Covid-19

Во время прямого эфира «Covid-19 и пожилые люди» врач-инфекционист временного инфекционного госпиталя РКБ Гульнара Леонова рассказала, как восстанавливаться пожилым, перенесшим Covid-19.

Врач советовала пожилым не рваться сразу на работу – лучше немного отдохнуть дома. Леонова рекомендовала отдать предпочтение прогулкам в парке или лесу.

«Это будет полезно для дыхательной системы. Кроме того, не будут лишними занятия дыхательной гимнастикой», – объяснила врач.

Кроме того, после болезни врачи выписывают пожилым лекарства, разжижающие кровь. Доза назначается в зависимости от показателей анализа крови, возраста пациента и сопутствующих заболеваний. Леонова также порекомендовала переболевшим коронавирусом не ограничивать себя в еде и выбирать домашнее питание.

«Кушайте все, но в меру. Инфекция не любит ограничений, человек не должен ограничивать. Пусть вы покушаете фастфуд, но чуть-чуть», – добавила врач.