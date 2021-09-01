Инфекционист РКБ рассказала, что пожилые люди болеют Covid-19 дольше

Пожилые люди болеют Covid-19 мягче, но дольше. Об этом во время прямого эфира «Covid-19 и пожилые люди» рассказала врач-инфекционист временного инфекционного госпиталя РКБ Гульнара Леонова.

По словам врача, иммунный ответ у пожилых людей мягче и слабее, однако течение болезни более длительное и волнообразное.

«У молодых иммунная реакция очень мощная. С одной стороны она их защищает, но с другой – работает во вред организму. Появляется мощная воспалительная реакция, которая ведет к большому поражению легких», – объяснила Леонова.

Врач отметила, что усложняют течение болезни у пожилых сопутствующие заболевания – гипертония, диабет, постинфарктные состояния, болезни почек и печени.

«В этом случае нам кроме Covid-19 нужно корригировать и сопутствующие заболевания», – добавила врач.