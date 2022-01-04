Инфекционист рассказал, когда произойдет улучшение ситуации с Covid-19

Значительное улучшение ситуации с распространением коронавируса Covid-19 вероятно в следующем, 2023 году. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский, передает РИА Новости.

Специалист уверен, что пандемия вряд ли завершится в начавшемся 2022 году. «Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году», — предположил он.

При этом инфекционист уточнил, что для завершения пандемии должны быть решены не только медицинские, но и финансовые, экономические и геополитические проблемы.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».

На потенциальную опасность нового штамма обратил внимание директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Вместе с тем данные южноафриканских ученых свидетельствуют, что смертность от «омикрона» на 75% ниже, чем при других вариантах вируса.