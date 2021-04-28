Инфекционист рассказал, как избежать новой волны коронавируса

Повторный рост случаев заболевания коронавирусом в России можно предотвратить, если граждане будут знать свой статус в отношении ковида и пройдут вакцинацию при отсутствии антител, сообщает РИА Новости.

«Каждому человеку нужно знать или лабораторно подтвердить свой статус в отношении COVID-19: болел или не болел, есть антитела или нет антител, привит или не привит. Для этого лучше всего проверить уровень антител класса IgG к S-белку SARS-CoV-2. Если результат тестирования отрицательный, нужно срочно записываться на вакцинацию и продолжить соблюдать уже привычные правила профилактики заражения», — заявил агентству врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса считается привилегией для некоторых стран, а в России это повсеместно доступная процедура, которая до сих пор многими игнорируется.