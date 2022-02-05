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Ру Тат
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Здоровье
5 февраля 2022  10:06

Инфекционист объяснил, почему коронавирусом начали болеть все больше детей

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С весны 2021 года наблюдается тенденция к увеличению доли заболевших Covid-19 детей в общем объеме заболевших. О том, какие факторы на это влияют, в «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым рассказал главный внештатный детский специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава РТ Владимир Анохин.

«Во-первых, появился омикрон, который больше адаптирован к молодому возрасту, детям. Во-вторых, взрослые в большинстве своем либо уже переболели, либо были вакцинированы, а вот дети не попали под комплекс профилактических мероприятий», — объяснил инфекционист. 

Он пояснил, что заболеваемость постоянно увеличивалась с некоторыми промежутками — например, летние каникулы.

Согласно данным Минздрава РТ, на 4 января в республике был вакцинирован от коронавируса 701 подросток. В конце января пришло больше 2,8 тыс. доз вакцины «Спутник М». Привиться ею могут дети в возрасте от 12 лет до совершеннолетия.

#коронавирус
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