Инфекционист объяснил, можно ли привиться от Covid разными вакцинами

Вакцины от разных производителей воздействуют на организм одинаково, основная их цель — препятствование заражению коронавирусной инфекцией. Поэтому их комбинация безопасна для человека, рассказал РИА Новости инфекционист Андрей Поздняков.

«Вакцинация разными производителями возможна. Все производители в качестве антигена используют один и тот же белок — S-белок. Разные вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, но принцип вакцинации остается тем же — защита организма от вируса», — объяснил эксперт.

Он уточнил, что после прививки в организме человека «формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса». Таким образом, разные препараты направлены на один и тот же процесс.

Оценивая эффект от такой прививки, Поздняков отметил, что «клиническая польза от вакцинации разными вакцинами может быть», так как чем разнообразнее антиген, тем лучше организм будет подготовлен к вирусу и его мутациям.

«Мы уже смешиваем вакцины по множеству других заболеваний: гепатит В, клещевой энцефалит, грипп и так далее», — напомнил он.