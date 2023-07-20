Инфекционист Челнов: Заразившиеся корью подлежат обязательной госпитализации в стационар

Татарстанцы, заразившиеся корью, подлежат обязательной госпитализации в стационар — такая мера принята, чтобы предотвратить распространение заболевания. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главврача по медицинской части Набережно-Челнинской инфекционной больницы, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Управления здравоохранения города Татьяна Аглямова.

«Если раньше больные коревой инфекцией — допустим, 50-60 лет назад, когда кори было много, — пациенты могли находиться дома, то сейчас каждый заразившийся подлежит госпитализации», — отметила спикекр.

Она подчеркнула, что корь относится к «влажным» инфекциям и сопровождается сыпью в верхней части тела, конъюнктивитом, сильным «бронхитным» кашлем, насморком, высокой температурой, слабостью. У взрослых корь протекает тяжелее и дает много осложнений.

Осложнениями заболевания являются пневмонии, отиты с перфорацией, коревой энцефалит с потерей сознания и судорожным синдромом.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ Ильгизяр Бариев напомнил, что очаги кори выявлены в 66 регионах России. В Татарстане зафиксировано 72 случая заболевания корью, 32 из них — среди детей.