Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Инфекционист Челнов: Заразившиеся корью подлежат обязательной госпитализации в стационар
Татарстанцы, заразившиеся корью, подлежат обязательной госпитализации в стационар — такая мера принята, чтобы предотвратить распространение заболевания. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главврача по медицинской части Набережно-Челнинской инфекционной больницы, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Управления здравоохранения города Татьяна Аглямова.
«Если раньше больные коревой инфекцией — допустим, 50-60 лет назад, когда кори было много, — пациенты могли находиться дома, то сейчас каждый заразившийся подлежит госпитализации», — отметила спикекр.
Она подчеркнула, что корь относится к «влажным» инфекциям и сопровождается сыпью в верхней части тела, конъюнктивитом, сильным «бронхитным» кашлем, насморком, высокой температурой, слабостью. У взрослых корь протекает тяжелее и дает много осложнений.
Осложнениями заболевания являются пневмонии, отиты с перфорацией, коревой энцефалит с потерей сознания и судорожным синдромом.
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ Ильгизяр Бариев напомнил, что очаги кори выявлены в 66 регионах России. В Татарстане зафиксировано 72 случая заболевания корью, 32 из них — среди детей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»