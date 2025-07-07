«Инфаркт, эпилепсия и депрессия»: чем опасна жара для здоровья и как себя обезопасить

Столбик термометра снова стремится ввысь, а солнце светит как никогда ярко – в Татарстан постепенно начинает возвращаться жара. Какой вред она наносит нашему здоровью? Какие болезни усугубляет? Чем не нужно заниматься в такую погоду? Об этом «Татар-информу» рассказали врачи казанских больниц.





Для нашей климатической зоны условный порог, после которого можно говорить о вреде организму, составляет 35°, хотя и после 25° многим из нас уже становится не по себе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Пот не просто вода – с ним уходят полезные вещества»

«Живя в Татарстане, мы не привыкли к высоким температурам. Для нашей климатической зоны условный порог, после которого можно говорить о вреде организму, составляет 35°, хотя и после 25° многим из нас уже становится не по себе», – объяснила врач-невролог, заведующая отделением для детей старшего возраста детской городской больницы №8 Казани Резеда Шигабутдинова.

Что же происходит с нашим организмом? Когда нагреваются кожные покровы, организм отдает воду, чтобы остудиться. Врач подчеркнула, пот – это не просто вода, а жидкость с большим количеством минералов.

«Вода уходит, а кровь сгущается. Из-за этого замедляется доставка кислорода в мозг. Отсюда – сонливость, вялость и нежелание двигаться. То есть жара очень сильно влияет на нервную систему», – рассказала невролог.

В жаркую погоду особенно плохо тем, кто страдает мигренями. Учащаются приступы у эпилептиков, но, как правило, это бывает у тех, кто нарушает свой режим дня и долго находится на жаре. Припадок могут вызвать как прямые солнечные лучи, так и живописное зрелище мелькающего меж деревьев солнца.

Резеда Шигабутдинова: «Вода уходит, а кровь сгущается. Из-за этого замедляется доставка кислорода в мозг. Отсюда – сонливость, вялость и нежелание двигаться» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Невролог рассказала, как не навредить себе в жаркие дни.

1.Можно поменять режим дня.

«Приведу пример своей соседки по даче. Она начала работать на участке с четырех часов утра, к десяти часам она уходит в дом. Чувствует она себя отлично», – поделилась Резеда Шигабутдинова.

2.Использовать кондиционер.

Однако перебрать с холодным воздухом чревато простудой, поэтому нужно контролировать его температуру.

«Будьте внимательны, когда заходите с улицы в комнату с кондиционером. Тело резко остывает, и вы можете заболеть», – подчеркнула медик.

3.Не нужно насильно есть, если у вас нет аппетита.

«Организм доберет калории в холодное время года. Сейчас ему это не нужно», – объяснила Резеда Шигабутдинова.

4.Нужно пить морс, минеральную воду, слабый зеленый чай и есть арбуз с дыней.

Именно эти продукты восстановят уровень микроэлементов, которые вышли из организма с потом.

Нужно пить морс, минеральную воду, слабый зеленый чай и есть арбуз с дыней Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Вышел на жару, ускорил шаг и слег с инфарктом»

Высокие температуры влияют на здоровье сердца, как минимум учащая его ритм. Длительное нахождение в душном помещении, физическая активность на жаре и тепловой удар вызывают аритмию – перебои в сокращениях сердца.

«Жара не может вызвать хроническую патологию сердца, но из-за экстремально теплой погоды могут упасть давление и случиться обморок. Часто такое случается у молодых людей. Давление может и повыситься, особенно у больных гипертонией. Бывают и такие примеры: человек со стенокардией испытал сердечный приступ, так как вышел на жару и ускорил ход», – рассказала главный внештатный кардиолог Минздрава РТ, заместитель главного врача Городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова города Казани Зульфия Ким.

Зульфия Ким: «Жара не может вызвать хроническую патологию сердца, но из-за экстремально теплой погоды могут упасть давление и случиться обморок» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Врач рассказала о том, как защитить сердце в период летнего зноя:

1.Нужно соблюдать питьевой режим.

Оптимальное количество – 30 мл воды на килограмм массы тела для здорового человека, пациенту с заболеваниями необходимо проконсультироваться с врачом.

2.Избегать физической активности.

Не рекомендуется работать под палящим солнцем и заниматься спортом.

«Надо относиться к себе бережно, рационально и прислушиваться к организму. Проблемы с сердцебиением могут обнаружить электронный тонометр, а также умные часы. Безусловно, этот аксессуар не используют для диагностики, однако его показатели могут послужить поводом обратиться к врачу», – объяснила Зульфия Ким.

Высокие температуры влияют на здоровье сердца, как минимум учащая его ритм Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

3.Стоит воздержаться от жирной, соленой еды, а также от сладких газировок.

Врачи уверены: шашлык на жаре лучше не есть, ведь он создает дополнительную нагрузку для организма.

4.Опасно пренебрегать лекарственными препаратами.

«Если вы отправляетесь за город, не забудьте взять все нужные лекарства. Недавно в нашу больницу поступил пациент, он работает дальнобойщиком. У этого мужчины уже был инфаркт миокарда. И вот он поехал в командировку, где задержался, а препараты в аптечке закончились. Итог: второй инфаркт. Поэтому лучше брать все необходимое с запасом», – подчеркнула Зульфия Ким.

В период высоких температур понижается уровень серотонина, дофамина, норадреналина. Именно от этих гормонов зависят настроение, сон, бодрствование и мышление Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Жара усугубляет депрессию и биполярное расстройство»

Жара сказывается и на нашей психике. В период высоких температур понижается уровень таких гормонов, как серотонин, дофамин, норадреналин. Именно от них зависят настроение, сон, бодрствование и мышление.

«Проблемы со сном проявляются как частые ночные пробуждения или ситуация, когда человек подолгу не может заснуть. Из-за общего дискомфорта в жару многие из нас становятся более раздражительными и импульсивными», – объяснила врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы, ассистент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Оксана Захарова.

Жара усугубляет уже имеющиеся нарушения психики. Например, люди, подверженные тревожности, начинают больше беспокоиться. Высокая температура выступает как стрессор и может усугублять депрессию. Человек чаще впадает в апатию и быстрее утомляется.

Оксана Захарова: «Из-за общего дискомфорта в жару многие из нас становятся более раздражительными и импульсивными» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Жара усугубляет биполярное аффективное расстройство: ускоряется смена фаз пониженного и повышенного настроения. Чтобы контролировать настроение, пациенты с БАР принимают препараты лития. Литий часто влияет на баланс электролитов и увеличивает риск обезвоживания. Поэтому пациентам необходимо контролировать уровень лития в крови и, опять же, пить больше жидкости.

«Хочу обратиться к нашим пациентам, которые принимают средства от расстройств психики. Будьте внимательны и помните, что препараты замедляют терморегуляцию. Вы можете не заметить, как простудитесь из-за резкого перепада температур», – отметила психиатр.

Как защитить здоровье психики? Советы те же: обильное питье, достаточный сон и избегать длительного нахождения под прямыми солнечными лучами. Оксана Захарова добавила, что не стоит усугублять стресс из-за жары алкоголем и кофеином.

«В основном изменения в психике в период жары случаются у пожилых людей, но это может коснуться и молодых. Если вы заметили негативные изменения в своем поведении, попробуйте сначала пообщаться с друзьями и семьей. Простой разговор успокаивает. Если же и это не помогло, то нужно обратиться за профессиональной помощью», – сказала Оксана Захарова.