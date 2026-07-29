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На главную ТИ-Спорт 29 июля 2026 15:49

Инфантино предложил членам ФИФА по $40 млн за одобрение продажи прав на ЧМ

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Инфантино предложил членам ФИФА по $40 млн за одобрение продажи прав на ЧМ
Фото: fifa.com

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил 211 национальным ассоциациям по $40 млн каждой при условии одобрения сделки по продаже части прав на чемпионат мира внешним инвесторам. Об этом сообщает The Times.

Срок для принятия решения — 53 дня. В случае одобрения плана с 1 января 2027 года станет доступен пакет финансирования в $10 млрд. При отказе ФИФА увеличит текущую программу финансирования на $2,7 млрд.

Критики называют предложение попыткой подкупа. Окончательное решение будет принято на ближайшем конгрессе ФИФА.

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