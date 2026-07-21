«Инфантино пора уйти»: президент Ла Лиги обрушился с критикой на ФИФА и ЧМ-2026

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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выступил с резкой критикой в адрес ФИФА и ее главы Джанни Инфантино, заявив, что организация чемпионата мира 2026 года наносит ущерб футболу и проводится исключительно в личных интересах руководства.

В интервью La Gazzetta dello Sport Тебас назвал «фарсом» технические нововведения турнира, в частности паузы на «водопой», которые, по его словам, на самом деле являются завуалированными рекламными перерывами. Он подчеркнул, что в Ла Лиге подобные остановки делаются только при критической жаре, тогда как на американских стадионах в Далласе, Лос-Анджелесе и Атланте работали кондиционеры, из-за чего ему самому пришлось надеть свитер. Также он упомянул инцидент с участием нападающего Фоларина Балогана как ещё один пример нелепых, по его мнению, решений.

«Увеличение числа национальных команд не имеет смысла», — заявил он. По его убеждению, ФИФА одержима чемпионатом мира так, будто остального футбола не существует. Но индустрия держится не на мундиалях, какими бы великими они ни были. Ее фундамент — национальные чемпионаты, их инфраструктура, их экономика. И именно этот фундамент, по словам Тебаса, сегодня целенаправленно разрушают. Не развивают, не реформируют — разрушают.

«Инфантино пора уйти, его время пришло», — сказал Тебас . Но тут же добавил горькое наблюдение: смены не будет. Не потому, что все довольны, а потому, что система прогнила до основания. Федерации молчаливо поддерживают действующего президента, а оппозиция даже не пытается выдвигаться — заранее зная, что проиграет. Тебас привел пример США: там, по его словам, многие критикуют Инфантино в частных разговорах, искренне возмущаясь его политикой. Но публично — тишина. И президент Ла Лиги задается вопросом, который звучит как приговор: что хуже — сознательное соучастие или трусливое молчание тех, кто видит ущерб, но предпочитает не замечать его?

Напомним, что победителем ЧМ-2026 стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину со счетом 1:0.