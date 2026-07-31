Инфантино «душит» футбол, УЕФА бунтует: к чему приведет идея главы ФИФА

Джанни Инфантино в последнее время откровенно плюет на великую игру. То он разрешает Трампу «амнистировать» Балогуна в рамках чемпионата мира, а теперь предложил отдать часть прав ФИФА частным инвесторам. Причина, конечно же, в деньгах. Но добрая часть мира такого поворота не оценила. К чему все это приведет - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © «Татар-информ»

Какие были предпосылки и в чем суть проблемы?

Первые звоночки того, что босс ФИФА ведет любимую игру нескольких миллиардов человек в западню, появились не так давно. А если конкретнее, то прямо во время подготовки к чемпионату мира в Америке и его проведению. Сколько раз он шел на поводу у президента США Дональда Трампа и по ходу «движения» менял сценарии, не перечесть.

Апогеем глупых идей стала совсем неспортивная история, которой Инфантино буквально, выражаясь культовым языком, выстрелил себе в ноги. Да-да, вы правильно поняли - речь про звонок от Трампа и просьбы снять дисквалификацию игроку североамериканской команды Фоларину Балогуну. И президент ФИФА это сделал.

Окрыленный своими «успехами» на североамериканском рынке, и, видимо, напитавшийся от Трампа идей вседозволенности, Инфантино решил пойти дальше. Несколько дней назад ФИФА выкатила концепцию проекта, согласно которой предлагается создать дочернюю компанию стоимостью 20 миллиардов долларов.

Дальше - самое интересное. Четверть ее планируется за 4,2 миллиарда долларов продать частным инвесторам. При этом отмечается, что выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с восьми миллионов долларов за предстоящий четырехлетний цикл до 20 миллионов, в последующие два цикла — до 22 и 24 миллионов долларов соответственно.

С одной стороны - обыватель может сказать, дескать, а что такого, придут инвесторы и привлекут больше денег в развитие футбола. А с другой мы видели уже кучу примеров, когда частные инвестиции губили вид спорта и делали его посмешищем. Для многих мальчишек и девчонок по всему миру футбол - это игра детства, это мечта. Это, если хотите, некий социальный лифт. И нельзя позволить загубить его каким-то инвесторам.

Джанни Инфантино Фото: © «Татар-информ»

Хотя, ФИФА в своем заявлении уверяет - инвесторы ни на что в структуре международной федерации влиять не будут.

«Смогут ли частные инвесторы оказать влияние на организацию чемпионата мира по футболу или на саму ФИФА? Абсолютно нет. Инвесторы будут владеть миноритарной, неконтролирующей долей в FFE — коммерческой дочерней компании, а не в ФИФА. У них не будет места в совете ФИФА, права голоса в конгрессе ФИФА и участия в принятии решений по таким вопросам, как формат, частота, расширение чемпионата мира по футболу или любым другим спортивным или нормативным вопросам. Эти решения остаются исключительно в компетенции 211 ассоциаций ФИФА, которые будут принимать их через существующие структуры управления ФИФА», — сказано в заявлении ФИФА.

Думаю, вы тоже сейчас посмеялись, увидев это заявление. Ведь все понимают, а мир показывает простую и классическую истину, возведенную в народную поговорку: «Кто платит, тот и заказывает музыку».

КОНКАКАФ и УЕФА пропустят чемпионат мира 2030 года?

Но нашлись в большом футбольном сообществе люди, которые сразу же выразили свое несогласие с предложением Инфантино. Конечно, первыми отреагировали в УЕФА - все 55 входящих в нее ассоциаций безоговорочно отвергли предложение ФИФА. В том числе и Россия.

«Безответственно и недопустимо, что предложение, имеющее такое важное значение для футбола, было разработано втайне и доведено до грани одобрения без каких-либо значимых консультаций с теми, кому поручено управлять игрой. Это не просто глубокий провал руководства, но и отказ ФИФА от своих обязанностей как хранителя мирового футбола», - говорится в заявлении на сайте УЕФА.

Более того, УЕФА пошла дальше и пригрозила пропуском турниров под эгидой ФИФА до того момента, пока предложения остаются в силе. В КОНКАКАФ (конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) от бойкота турниров отказались. Но задались вопросами:

«В ходе встречи члены выразили глубокую озабоченность по поводу отсутствия надлежащей процедуры рассмотрения предложения, искусственно заниженного срока и отсутствия какой-либо проверки или утверждения соответствующими руководящими органами ФИФА. Кроме того, была поставлена под сомнение необходимость привлечения частных инвестиций для финансирования новых и существующих программ FIFA Forward после самого прибыльного чемпионата мира по футболу в истории», - сказано в заявлении КОНКАКАФ.

Так или иначе, впереди у мирового футбола четыре долгих и скандальных года до мундиаля 2030 года. АЛибо Инфантино все-таки продавит свою идею несмотря ни на что. Либо, в следующем году его сменит нынешний владелец ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи. Ведь именно его УЕФА видит своим кандидатом.



И мне, как человеку, который играет в футбол с трех лет, хотелось бы пожелать одного – рассудка главе ФИФА. Не испоганьте великую игру. И тогда миллионы мальчишек и девчонок по всему миру будут верить, что мечта рядом.