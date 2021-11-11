Инесса Яруллина: «Мы видим сомнения бизнеса, потом приходят отзывы, что товар раскупили»

Инесса Яруллина Фото: предоставлено АНО «Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко»

Инесса Викторовна, зачем предпринимателям необходимо осваивать электронную торговлю? В чем выгода?

По данным аналитической компании Data Insight, в 2020 году объем рынка электронной торговли в России вырос на 58% и достиг 2,7 трлн рублей. По прогнозу аналитиков, к 2025 году российский рынок eCom вырастет еще в 4 раза и достигнет 10,9 трлн рублей. Выход на маркетплейсы позволяет предложить свой товар примерно 60 млн человек – именно столько жителей России сейчас регулярно покупают в Интернете. С учетом покупателей из стран ближнего зарубежья эта цифра увеличивается до 90 млн человек. А всего в мире почти 2 млрд потенциальных покупателей. Ни один другой канал продаж и близко не может сравниться с масштабами электронной торговли. Исходя из нашего опыта, сегодня на маркетплейсах реализуют продукцию даже те, кто никогда не интересовался продажами, однако увидел в этом идею бизнеса.

Сколько предпринимателей в России и в Татарстане уже продает свои товары на маркетплейсах?

По данным на конец октября, товары на маркетплейсах продают уже более 16 тыс. татарстанских селлеров. Это в 5 раз больше, чем в конце 2020 года. Пропорционально растет и товарооборот продавцов. Республика Татарстан стала лидером среди регионов Приволжского федерального округа по количеству зарегистрированных магазинов на маркетплейсах и числу отправлений товаров.

Этого не произошло бы без системной работы властей Республики Татарстан. Год назад по поручению Президента РТ Рустама Минниханова была создана рабочая группа по вопросам содействия продвижению продукции, производимой в Татарстане, по каналам электронной торговли, в которую вошли руководители министерств и финансовых структур. Координировать ее работу было поручено Уполномоченному при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощнику Президента РТ Фариду Абдулганиеву.

Рабочей группой разработана концепция развития eCom в Татарстане, а 1 марта начал работу Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко», перед которым была поставлена задача по выводу на eCom новых субъектов МСП. ЦЭТ бесплатно обучает и регистрирует предпринимателей и самозанятых на маркетплейсах, а также помогает в продвижении товаров поставщиков, создает условия для роста оборота через интернет-площадки.

Фото: president.tatarstan.ru

Что делается в республике для того, чтобы помочь предпринимателям выйти на новый канал сбыта?

Решение этой задачи требует системного подхода сразу по нескольким направлениям. Благодаря усилиям руководства республики у нас создана инфраструктура в виде оптово-распределительных центров крупнейших маркетплейсов, развивается сеть пунктов приема и выдачи товаров по всей республике, что открывает возможности для ведения бизнеса даже в самом небольшом населенном пункте Татарстана.

Во-вторых, совместно с лидерами рынка транспортных услуг у нас сейчас создаются условия для быстрой, удобной и надежной доставки продукции татарстанских предприятий в любую страну мира.

Во-третьих, решается вопрос по обучению самих предпринимателей особенностям работы на маркетплейсах, помощи в доведении их до первых продаж. Специалисты ЦЭТ провели выездной обучающий модуль «Интернет-торговля как будущее предпринимателей» в 16 муниципальных районах Татарстана, который прослушали тысячи местных бизнесменов.

Сложно ли начать торговать на маркетплейсах?

С ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» начать торговлю не сложно. Каждый предприниматель вне зависимости от уровня подготовки может прийти к нам и бесплатно решить целый спектр задач. Для этого в Фонде поддержки предпринимателей РТ достаточно заполнить анкету и собрать небольшой пакет документов.

В ЦЭТ мы помогаем выбрать маркетплейс, зарегистрировать личный кабинет, выбрать оптимальную логистическую схему, упаковать товар при отправке на маркетплейс – все это с учетом специфики каждой площадки. В продакшн-центре создаем цифровой профиль товара: делаем фотографии для 10 карточек товара и разрабатываем продающее описание – то, что позволяет вывести товары в топы, ведь покупатель на маркете сначала приобретает «картинку». Вкупе это существенная экономия на целом штате: от аккаунт-менеджера до предметного фотографа с тратами на аренду студии.

Фото: president.tatarstan.ru

Многие думают, что они недостаточно масштабны для выхода на онлайн-рынок, но я напомню, что тема работы самозанятых на маркетплейсах была поднята 15 июня 2021 года на очередной встрече предпринимателей с Президентом РТ. После этого несколько крупных маркетплейсов объявили о начале работы с самозанятыми. Сегодня с «Маркетплейс.Легко» самозанятые отправляют продукцию ручной работы в США и располагают возможностями для масштабирования бизнеса.

Мы каждый день видим сомнения, затем решительность, а потом отзывы, в которых говорится, что товар раскупили за несколько дней, а предприниматель расширяет ассортимент или уходит от старого товара к перспективным лотам.

За полгода с начала работы наш центр помог более чем 3000 предпринимателей из Татарстана начать успешные продажи на маркетплейсах. Чтобы не быть голословной, могу привести несколько свежих примеров.

Так, в июне этого года Оксана Новихина из Казани стала индивидуальным предпринимателем, параллельно обратилась к нам в «Маркетплейс.Легко» с просьбой помочь ей начать продажи женского белья на маркетплейсах. Наши специалисты отсняли товар, помогли создать его описание, зарегистрировали личный кабинет на маркетплейсе Wildrerries, оформили карточки. Первая продажа товара была в июле. В том месяце основные силы ушли на наладку процесса, поэтому продаж было немного – всего примерно на 3000 рублей. В августе добавили ассортимент и объем продаж увеличился в пять раз, а в сентябре он уже превысил 62 тыс. рублей. Оксана Новихина зарегистрировала товарный знак – Novihin, сейчас разрабатывает новую упаковку и расширяет ассортимент, в том числе намерена начать продажи мужской продукции.

Другой пример: Гузель Саматова поставляет на Wildberries одежду. На первых этапах реализовывала ассортимент для мужчин, сегодня выводить на маркет женскую коллекцию, фотоконтент для которой создала в «Маркетплейс.Легко». Первая поставка состоялась 2 октября. За октябрь реализовали 24 заказа, сейчас их в общей сложности 58.

Что такое обучающие марафоны в «Маркетплейс.Легко»? Расскажите об итогах.

Формат марафона позволяет обучить одновременно большой поток предпринимателей. Первый марафон, который назывался «Маркетплейс за 30 дней», мы провели в апреле, спустя несколько недель после открытия ЦЭТ. Получили 400 заявок, однако сразу столкнулись с тем, что на тот момент не всю продукцию пока можно продавать на маркетплейсах и не все услуги представлять. Поэтому к обучению приступили около 200 предпринимателей, около 100 из них вышли на маркетплейс Ozon и теперь успешно продают свою продукцию по всей России и даже в странах ближнего зарубежья.

Фото: пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ

Второй марафон – «Осенний марафон маркетплейсов» стартовал 8 октября. Его мы провели совместно с Ак Барс Банком и бизнес-школой «Айвенго». Получили 1000 заявок! И не только из Татарстана. Марафон предполагал выход на маркетплейс Ozon, но в качестве бонуса все участники получили доступ к образовательным курсам «Как выйти на Wildberries» и «Как выйти на KazanExpress». В течение 30 дней эксперты в онлайн-режиме поэтапно вели предпринимателей по процессам работы маркетплейсов с полным погружением. До 20 октября участники изучали теоретический блок, с 21 октября выполняли практические задачи, консультируясь у кураторов. И мы с гордостью сообщаем, что многие не дожидались окончания марафона, а начинали торговать и выводить свои товары в бестселлеры еще во время обучения. Приведу несколько примеров.

Индивидуальный предприниматель и участница «Осеннего марафона маркетплейсов» Надежда Хегай вместе с мужем на собственном производстве выпускают бирки, которые можно прикрепить, например, к изделиям или подаркам. В ходе марафона были сделаны карточки товаров, фотоконтент. 31 октября была первая поставка, почти за неделю 24 продажи, один товар закончился, три из шести стали бестселлерами! Продукция отгружалась покупателям в Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Краснодар. В планах у предпринимателя расширять ассортимент.

В качестве итога что бы вы хотели сказать предпринимателям, на что обратить внимание?

Я хочу сказать, что предпринимателям нужно не бояться, двигаться вперед и не останавливаться, если на пути встают неудачи – все они решаемы. Активнее используйте электронную торговлю, проводите аналитику и развивайтесь в тех маркетплейсах, которые приносят максимальную прибыль. А если не получается самостоятельно, обращайтесь в «Маркетплейс.Легко», мы вам всегда поможем!

Фото на анонсе: пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ