Индустриальный сквер «Татнефти» в Альметьевске получил международную награду

Международную архитектурную премию A+Awards получил индустриальный сквер «Татнефти» в Альметьевске. Конкурс проводит портал Architizer, оценивая лучшие архитектурные достижения в мире.

Проект татарстанской нефтяной компании удостоился приза в секции Special mention (Особое упоминание).

Онлайн-сообщество архитекторов, от имени которого вручается премия, насчитывает более 7 млн человек. Конкурсные работы оценивают эксперты в таких областях, как дизайн, технологии, недвижимость. Работы финалистов и победителей публикуются на международных информационных ресурсах.

Особенность индустриального сквера в том, что он расположился прямо на территории действующей котельной. Раньше промобъект был отгорожен забором. Сейчас же котельная стала центром уникальной инсталляции.

Инициировало создание индустриального сквера руководство «Татнефти». Его открыли летом прошлого года в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках».

«Новое пространство переосмысляет роль промышленности в экосистеме города, олицетворяет поиск пути современного человека, глубокую трансформацию окружающего мира, ритмы и масштабность перемен», — отметили в газете «Нефтяные вести».

Площадь сквера — около 8 тыс. кв. метров. Здесь расположены несколько арт-объектов: мурал «Теории происхождения нефти», медиаинсталляция «Солнечный факел», лазерная конструкция «Нокта». Часть территории занимает ботанический сектор.

Но главное в сквере — это скейт-парк. Именно с идеи его создания и начался проект. «Как-то генеральный директор „Татнефти“ Наиль Маганов из окна своего кабинета заметил катающихся скейтеров в сквере „Каракуз“, где не предусмотрены места для экстремального катания. Тогда он, пообщавшись с местными ребятами, понял, что городу необходим специальный скейт-парк. Задумка была реализована нефтяниками вместе с Институтом исследования стрит-арта и бюро „Новь“ из Санкт-Петербурга», — вспомнили в газете «Нефтяные вести».

В создании парка активное участие принимали участие не только эксперты по архитектуре, ландшафтному дизайну, паблик-арту и инженеры-строители экстрим-площадок, но и сами жители Альметьевска, чтобы в первую очередь он был удобным для горожан. Все эти идеи и оценили на международной премии A+Awards.