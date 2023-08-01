Индустриальный сквер Альметьевска примет «УРАМ-тур» с танцевальными баттлами

5 августа в Индустриальном сквере Альметьевска пройдут соревнования, мастер-классы и танцевальные баттлы. Событие состоится в рамках «Движения первых», которые совместно с командой экстрим-парка «УРАМ» запустили тур по паркам Татарстана. Мероприятие в нефтеграде во время прямого эфира анонсировал глава района Тимур Нагуманов.

Также в этот день в Альметьевске состоятся отборочные этапы соревнований по экстремальным видам спорта и направлениям уличного творчества.

«Среди дисциплин — скейтбординг, BMX и трюковой самокат. Победители и призеры получат подарки и попадут на финальный этап — республиканский фестиваль уличных культур „УРАМ“, который пройдет в Казани 30 августа», — сообщил градоначальник.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.