Индустриальный парк «Лаишево» вошел в федеральный реестр Минпромторга России

Эскиз предоставлен пресс-службой ОЭЗ «Иннополис»

Объект особой экономической зоны «Иннополис» – Индустриальный парк «Лаишево» – включен в федеральный реестр Минпромторга России. Это позволит Иннополису претендовать на возмещение затрат, понесенных при создании объектов инфраструктуры промышленного парка.

В индустриальном парке «Лаишево» разместятся компании, работающие в сферах микро- и оптоэлектроники, робототехники, машино- и приборостроении, био- и медицинских технологиях, а также в производстве беспилотных летательных аппаратов. Общая площадь индустриального парка составит 116 га, а основного здания – 8 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба особой экономической зоны.

Объем внебюджетных инвестиций в проект составит – 2,5 млрд рублей, что позволит создать свыше тысячи рабочих мест. При этом, объем планируемых федеральных налогов резидентов за девять лет составит 5,1 млрд рублей.

«Развитие малого и среднего предпринимательства — приоритетное направление в экономике Республики Татарстан. Этот сектор является ключевым источником налоговых поступлений, создания новых высокотехнологичных рабочих мест, роста доходов населения и улучшения качества жизни в регионе», – заявил генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов отметил, что сегодня существует большой спрос на специализированную инфраструктуру для развития малого и среднего предпринимательства, а также для инженерных и промышленных компаний.

«Для Татарстана это развитие новых сегментов экономики и новые высокотехнологичные рабочие места. Важно, что при поддержке Минпромторга России индустриальный парк будет запущен в соответствии со всеми необходимыми требованиями и сможет предоставлять резидентам производственные площади с уже готовой инфраструктурой», – добавил Шайхутдинов.