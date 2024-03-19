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Экономика 19 марта 2024 15:31

Индустриальный парк «Лаишево» планируют расширить почти в пять раз

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Площадь индустриального парка «Лаишево» планируют увеличить почти в пять раз, с 116 до 550 гектаров, за счет бывшей территории проекта «Смарт Сити». Об этом сообщил генеральный директор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«По лаишевской площадке текущая площадь — 116 гектаров. При этом планируется расширение этой территории до 550 гектаров. Это бывшая территория „Смарт Сити“», — пояснил спикер.

Халимов отметил, что вся эта территория будет полностью предназначена для развития различного типа технологичных производств, в том числе в сфере электроники и микроэлектроники.

Он добавил, что в течение полутора лет в индустриальном парке запустят производство четыре компании. Еще около 15 проектов пока находятся на стадии переговоров.

#лаишево #Татарстан #индустриальный парк #брифинг в кабмине рт
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