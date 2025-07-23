Индустриально-логистический парк «Дружба» продолжает искать новых резидентов

В Зеленодольском районе на территории промышленной зоны «Тура 2.0» готовится к запуску первый корпус индустриально-логистического парка «Дружба». Следом будут введены в эксплуатацию еще три строения — два Big box по 22 000 м² и Light industrial на 10 000 м². Якорным арендатором всего комплекса уже стал один из лидеров рынка e-commerce России.

«Дружба» представляет собой мультиформатный ESG-парк нового поколения, где можно разместить предприятия разного типа и формата — от небольшой мануфактуры до крупного производства.

фото: ООО СЗ "ИЛП "Поток"

На территории комплекса резиденты смогут реализовать любые технологические процессы и варианты производства и хранения продукции. Помимо Light industrial и Big box, парк предлагает возможность строительства по техническому заданию заказчика в формате built-to-suit. Конфигурация здания и планировка могут быть скорректированы во время проектирования, а на этапе строительства возможно изменить ресурсоемкость сетей.

«Дружбу» выбирают благодаря расположению рядом с Казанью и федеральными трассами, гибким набором площадей от 650 м² до 80 000 м², собственной сервисной компании и высокоразвитой инфраструктуре, сфокусированной на человеке и его потребностях. Так, для комфортного приема пищи будет создана зона с кафе и фуд-траками, для разнообразного досуга — зоны отдыха и занятия спортом, для качественной жизни — общежитие на 300 мест, для продуктивного обучения — учебный центр с лабораториями на 150 человек. Кроме того, появятся детская игровая комната, медицинский кабинет и остановка общественного транспорта. Культурные и этнические особенности тоже учтены: спроектированы молельные комнаты.

фото: ООО СЗ "ИЛП "Поток"

Индустриально-логистический парк строится на принципах ESG. В первую очередь это проявляется в энергоэффективных решениях и экологичном подходе к обращению с отходами. Также в парке будет разбит обширный сквер с пешеходными дорожками, зеленые аллеи с велодорожками и велопарковками. Решения, реализованные в «Дружбе», призваны создать качественные условия для работы, жизни и отдыха.

Не забыли и о создании комфортных условий для развития бизнеса. Кроме учебного центра для подготовки квалифицированных специалистов «Дружба» будет предлагать услуги бизнес-инкубатора. Для резидентов, которые достигли определенного уровня, но пока не могут двигаться дальше из-за дефицита оборудования или иных трудностей, парк готов стать проводником-партнером и предоставить недостающие мощности, в частности консалтинговые, юридические и бухгалтерские услуги, помощь в поиске инвесторов и партнеров.

фото: ООО СЗ "ИЛП "Поток"

Строительством «Дружбы» занимается R1 Development — федеральный застройщик с 12-летним опытом в проектировании. За годы работы компания реализовала свыше 150 проектов в 18 городах мира, оставив значительный след в архитектуре и инфраструктуре. Благодаря инновационным технологиям, экологической ответственности и стремлению к эстетике проекты R1 Development становятся частью будущего, которое строится уже сегодня.

«Дружба» — место для новых решений и возможностей. Успевайте стать резидентом! Звоните 8 (800) 600-70-67 либо оставляйте заявку на сайте.

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