Индус Тагиров предложил татарским организациям переписать всех татар в мире

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Чтобы узнать точную численность татар, татарским организациям по всему миру необходимо переписать местных татар. Таким мнением на заседании Национального совета «Милли Шура» поделился академик АН Татарстана Индус Тагиров.

«Перепись прошла. Но узнаем ли мы, сколько у нас татар? Нельзя сказать, что цифры будут точными. Мы не знаем, сколько татар насчитывается по всему миру. Мое предложение: самим провести перепись. В пример можно привести Самару, они сами пересчитали татар. Между двумя переписями численность татар увеличилась на 30 тысяч человек», — заявил он.

По словам Индуса Тагирова, только после этого можно утверждать, сколько татар — 5 млн или 15 млн. «Нужно организовать перепись под руководством конгресса, — призвал академик. — Наш народ считается образцовым в экономических, национальных и религиозных вопросах. За нами идут другие. Поэтому на нас лежит большая ответственность, — подчеркнул он.

По мнению Индуса Тагирова, во время прошедшей переписи не все татары были активны. «Мы не смогли до них достучаться. Они не сказали своего слова. «Если мы сумеем показать татар, как нация, подтверждающая единство России — мы сделаем большое дело», — считает он.