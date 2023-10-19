Индус Тагиров: Краеведы вносят большой вклад в сохранение татарских деревень

На прошедшем в Казани заседании по итогам IX Евразийского научно-краеведческого форума академик АН РТ, историк Индус Тагиров отметил значимый вклад краеведов в сохранение татарских сел. Ученый подчеркнул, что деревни остаются местом, где сохраняется язык и формируется национальное самосознание.

«Альберт (руководитель „Общества татарских краеведов“ Альберт Бурганов — прим. Т-и), спасибо тебе! Ты бываешь во многих регионах, знакомишь нас с их жизнью, интересными людьми. Ваша деятельность также вносит большой вклад в сохранение татарских деревень, а деревня — это сердце татарского народа. Мы здесь собрались с заботой о нашей нации. Если будем неуклонно идти по пути сохранения национальной самобытности, татары будут всегда», — выразил уверенность ученый.

Индус Тагиров Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

IX Евразийский научно-краеведческий форум проходил 26 сентября — 5 октября и был посвящен вопросам изучения истории татар бассейна реки Урал. Встречи и конференции в рамках форума были организованы в городах Магнитогорск, Оренбург и Уральск (Казахстан). Краеведы из 16 регионов России знакомились с особенностями быта, культурой, историей татар в этих регионах. Форум был организован «Обществом татарских краеведов» при Всемирном конгрессе татар (ВКТ).

Председатель общества, заслуженный деятель науки РТ Альберт Бурганов рассказал, что за последние пять лет ими были организованы более 200 конференций. «Наша организация работает с 2015 года. Наше приоритетное направление — изучение истории татарских деревень, культурное наследие татар в регионах, выдающиеся личности, природные объекты. За последние пять лет мы провели в Татарстане и регионах 208 конференций, 9 форумов. В следующем году больше внимания будем уделять регионам Поволжья. Есть договоренности о проведении конференций в Саратове», — сказал Альберт Бурганов.

Альберт Бурганов Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Председатель исполкома ВКТ Данис Шакиров рассказал, что был у истоков зарождения татарского краеведческого движения. Создавая «Общество татарских краеведов», активисты планировали развить это направление во всех городах и регионах, где проживают татары. Деятельность краеведов дает ощутимые результаты, подчеркнул глава ВКТ.

«Безусловно, историю должны изучать историки, но научные институты находятся в Казани, а татары проживают во многих других городах и в селах. Есть места, где ярко проявляется татарская история, но там нет научных институтов. Поэтому нам в изучении истории регионов приходят на помощь краеведы», — пояснил Данис Шакиров.

Президент Международной гуманитарной академии «Европа — Азия» Энгель Тагиров отметил, что татарское краеведческое движение активно развивается. «В России уже более двух веков изучают историю края, а в Татарстане этому движению — 55 лет. Последние 10 лет развивается особенно активно. Это не только жизнь татар в регионах, но и большие усилия в изучении истории, наших предков, наших корней», — заявил Тагиров.

Энгель Тагиров Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Известный литературовед, профессор КФУ Хатип Миннегулов обратил внимание на тот факт, что краеведы Татарстана в своей деятельности сотрудничают с учеными-историками, филологами, фольклористами и другими специалистами. Это позволяет изучать историю края разносторонне, комплексно, что приводит к хорошим результатам.

«Татары проживают в самых разных регионах. Благодаря вам, мы узнаем о них, вы вдохновляете соплеменников в этих регионах активнее участвовать в национальной жизни. Вы устанавливаете связи с местными властями, доносите до них проблемы соплеменников. Во время таких мероприятий даже остающиеся в стороне от национальной жизни начинают интересоваться ей. Я сам тоже участвую в мероприятиях краеведов, поэтому говорю на своем опыте», — поделился ученый.

Хатип Миннегулов Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Высоко оценив усилия краеведов в сохранении татарских сел, Хатип Миннегулов также обратил внимание на необходимость работы в городах. «Надо сделать так, чтобы татары в городах стали активнее. Будущее нашей нации зависит от сохранения национального образования. В последние годы изданы 7 томов татарской истории, история татарской литературы, словари. Люди большинство из этого или вообще не знают, или знают лишь частично. Как их донести до масс? Это очень большая проблема», — напомнил ученый.