Индус Тагиров: «Договора с Москвой уже нет, но фактически он продолжает работать»

Парламент Татарстана 6 ноября 1992 года принял Конституцию РТ. Спустя 29 лет исторический документ доказывает, что создатели заложили в него высокий потенциал, позволивший Татарстану преодолеть многие вызовы, считает один из участников разработки проекта Конституции академик АН РТ профессор Индус Тагиров.

Индус Тагиров: «Это был хороший договор, в нем были уступки и компромиссы, но его основа была сохранена»

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Конституция Татарстана создана на основе международного опыта»

— Индус Ризакович, в следующем году исполнится 30 лет с момента принятия Конституции РТ. Какие надежды были возложены на основной документ Татарстана и оправляли ли они себя?

— Конституция республики была принята на основе Декларации о государственном суверенитете ТАССР. Все ключевые положении из Декларации были внесены в нашу Конституцию. Проект основного закона республики тогда прошел международную правовую экспертизу, получив хорошую оценку профильных экспертов. Поэтому можно говорить о том, что данный документ был создан вместе с мировым сообществом и на основе международного опыта.

— Мы знаем, что в ходе работы над Конституцией РТ проходили жаркие дискуссии по различным ее параметрам и аспектам. На ваш взгляд, удалось ли в итоговом документе сохранить его изначальную суть?

— Первоначальный вариант Конституции республики был настоящим Основным законом суверенного государства. И несмотря на все изменения и компромиссы, она сохранила свою сущность. Это позволяет нашей республике оставаться суверенной в составе Российской Федерации. И это – самое главное. Суверенитет позволяет нашей республике осуществлять многие функции, открывающие дополнительные возможности для динамичного и уверенного развития.

В ходе работы над Конституцией РТ проходили жаркие дискуссии по различным ее параметрам и аспектам Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Договора с Москвой сегодня не существует, но фактически он продолжает работать»

— Создание и принятие Конституции Татарстана проходило на фоне непростых социально-экономических событий в России в начале 1990-х годов. Как эти обстоятельства повлияли на работу над главным документом республики? Какие предложения вызывали самые яркие обсуждения?

— В то время, да и сейчас, первостепенную роль играли отношения с федеральным центром. Тогда предлагались и рассматривались самые разные варианты дальнейшего построения этих взаимоотношений. Были варианты с указанием Татарстана в составе Российской Федерации, звучали и противоположные предложения, где республика не указывалась как составная часть какого-либо государства.

Так или иначе, республика хотела строить диалог с Москвой на основе договорных отношений. И тогда мы заключили этот договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном. Это был хороший договор, в нем были уступки и компромиссы, но его основа была сохранена. Он позволил республике получить международную правосубъектность и многое другое.

С тех пор многое изменилось. Договор истек, правовая база взаимоотношений республики и центра претерпела множество изменений. Но следы того договора остались – и мы по ним идем. Полученный тогда импульс продолжает работать до сих пор, благодаря чему сегодня Татарстан является примером развития, за которым следуют другие.

Да, того «бумажного» договора с Москвой сегодня не существует (истек в 2017 году – прим. Т-и), но фактически он продолжает работать. И договорные отношения осуществляются: республика продолжает заключать различные международные соглашения, активно взаимодействует и сотрудничает с зарубежными странами.

«Республика хотела строить диалог с Москвой на основе договорных отношений» Фото: shaimiev.tatarstan.ru

«Мы смогли реализовать потенциал развития, благодаря Конституции РТ»

— Современный Татарстан во многом принято ассоциировать с успешным экономическим развитием, основа которого была заложена еще во времена принятия Конституции РТ…

— Татарстанская экономика является образцом того, как нужно развивать данную сферу. Сегодня мы перерабатываем более 80% нашей нефти, продаем продукцию высоких переделов с большой добавленной стоимостью – мы делаем реальные шаги по диверсификации экономики, уходим от сырьевой зависимости. В республике строятся новые заводы и фабрики, появляется все больше точек высокотехнологичного производства. Это настоящий пример того, как должна развиваться экономика всей России.

— В каких еще сферах республику можно считать примером для подражания ?

— Другой важный аспект — межнациональные отношения. Здесь Татарстан также является примером во всероссийском масштабе. Такого высокого уровня межнационального, межконфессионального и межкультурного диалога нет ни в одном другом субъекте. Поэтому если обобщить сказанное, то несмотря на все сложности, республика смогла реализовать тот потенциал развития, который у нее появился благодаря Конституции РТ.

— Перенесемся в наше время. Осенью в федеральный парламент поступил законопроект о «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», который усложняет региональным органам власти участие в разработке федеральных законов. Госсовет РТ уже обозначил свою позицию против этого законопроекта. На ваш взгляд, как он отразится на республике?

— Эта инициатива нарушает федеративную основу, заложенную в Конституции страны. Функционирование республик – дело народов данных регионов, об этом не раз говорил Президент РФ Владимир Путин. Разумеется, в данном случае, мы будем бороться за внесение поправок в эту инициативу, чтобы сохранить существующую правовую конструкцию жизни республики. Тем более, возможности для дискуссии по этому вопросу есть, и мы ими воспользуемся.

Мы готовы к любому развитию событий в этой плоскости. Потому что у нас есть твердая уверенность, что несмотря ни на какие обстоятельства, Татарстан был и будет оставаться образцовым регионом по всем ключевым направлениям развития.

Госсовет РТ уже обозначил свою позицию против законопроекта, усложняющего участие региональных органов власти в разработке федеральных законов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Мы всегда выступали за целостность России»

— Нормативная база страны и нашей республики постоянно развиваются, появляются все новые сферы деятельности общества, различные инициативы принимают форму закона. Прошлым летом эти изменения в нашей жизни трансформировались в пакет поправок к российской Конституции, по которым прошло голосование. Какой вы видите Конституцию Татарстана в перспективе ближайшего десятилетия?

— Сложно предугадать будущее. Но одно могу сказать точно: татары всегда выступали за целостность России. И сегодня Татарстан также выступает за то, чтобы Россия была сильным и единым государством. Это неизменный факт, который является определяющим для нашего общего стабильного развития в современном мире.

Что касается федеративных отношений между регионами и центром внутри самой страны, то здесь необходимо продолжать искать и находить варианты, устраивающие всех. Для этого у нас есть все необходимые законодательные возможности. Уверен, что Татарстан сохранит свое лидирующее положение и в предстоящее десятилетие.

— Спасибо за интервью!