Индонезия готовится подать заявку на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН в период 2029-2030 годов. Об этом заявила министр иностранных дел страны Ретно Марсуди.

«Сейчас мы запускаем процесс подготовки. Индонезия надеется на поддержку нашей кандидатуры со стороны каждого члена ООН», — приводятся ее слова на сайте индонезийского МИД.

Страна уже являлась непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 1974–1975, 1995–1996 и 2007–2008 годах, а затем вновь получила этот статус вместе с Германией, ЮАР, Бельгией и Доминиканской Республикой в 2019-2020-х. По правилам организации, в Совбезе всегда заседают 15 стран — пять постоянных членов и 10 временных. К постоянным относятся Россия, США, Великобритания, Китай и Франция, которые обладают правом вето. 10 остальных избираются сроком на два года.

Ранее советник по вопросам безопасности правящей партии Индонезии Рахакундини Бакри Конни заявила о том, что Россия и Китай в текущих реалиях должны сохранить свои стратегические позиции в Совете безопасности ООН, чтобы избежать самоуправства стран Запада.