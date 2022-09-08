Песков: Решение о личном участии Путина в саммите G20 зависит от многих факторов

Кремль готовится к участию Президента РФ Владимира Путина в предстоящем саммите «Большой двадцатки» в Индонезии. Однако подтверждения поездки российского лидера на Бали пока нет, окончательное решение зависит от многих факторов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщается в Telegram-канале «Вы слушали маяк».

«Мы ориентируемся на участие Президента, но об этом еще позднее подтвердим, поскольку нужно будет учитывать целый ряд факторов, в том числе в связи с распространением коронавируса. Имеет значение, в каком формате будут принимать участие и другие лидеры, мы еще не получили подтверждение на счет китайского представителя», — рассказал представитель Кремля.

Ранее посол Индонезии в РФ Хосе Таварес в беседе с РИА Новости заявил, что индонезийское правительство готово взять на себя организацию встречи российского лидера с Президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита.

«Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе», — сказал дипломат. Он выразил сожаление, что переговоры между Россией и Украиной были приостановлены.