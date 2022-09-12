Индонезия планирует импортировать нефть из России — по примеру Китая и Индии

Индонезия рассматривает возможность импорта нефти из России. Таким образом она планирует сдержать рост цен на внутреннем рынке. Об этом со ссылкой на Financial Times сообщает ТАСС.

Как рассказал Президент Индонезии Джоко Видодо, островное государство действительно хочет закупать нефть из России.

«Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна, которая дает лучшую цену, конечно. <...> Правительство обязано найти различные источники для удовлетворения энергетических потребностей его народа. Мы хотим найти решение», — подчеркнул он.

В издании отметили, что если Индонезия присоединится к Индии и Китаю, уже закупающим российскую нефть, то это позволит Москве компенсировать большую часть убытков, понесенных из-за снижения поставок в Европу.

Ранее стало известно, что в апреле 2022 года Азия впервые обогнала Европу по объему поставок российской нефти. Большая часть топлива отправляется в Китай и Индию.