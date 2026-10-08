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Общество 8 октября 2026 10:52

Индия видит потенциал прямого авиасообщения Казани с Дели

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Индия видит потенциал прямого авиасообщения Казани с Дели
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генеральное консульство Индии в Казани готово координировать работу с индийскими министерствами и ведомствами для запуска прямого авиасообщения между Казанью и индийскими городами. В первую очередь рассматриваются Дели и другие крупные города страны. Об этом в интервью РБК Татарстан заявил генеральный консул Индии в Казани Джейсундхар Д.

По его словам, растущее число индийских студентов и работников в Татарстане создает экономические предпосылки для запуска прямых рейсов. Если российская авиакомпания проявит интерес к такому маршруту, консульство готово помочь в получении необходимых разрешений со стороны Индии и координации работы с профильными ведомствами.

Джейсундхар Д. отметил, что прямое авиасообщение могло бы укрепить связи между Татарстаном и Индией на фоне роста экономического и торгового взаимодействия.

Генконсул также рассказал, что открытие Генерального консульства Индии в Казани стало закономерным шагом из-за увеличения числа индийских студентов и работников в этой части России. По его словам, Казань была выбрана также благодаря своему статусу одного из центров экономической активности и роста.

Индия и Россия в 2027 году отметят 80-летие установления дипломатических отношений.

#авиасообщение #индия
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