Индия, Турция, Египет, Иран: по красной дорожке XVIII КМФМК прошли звезды киноиндустрии

Красная ковровая дорожка у входа в Казанскую ратушу еще за час до открытия Фестиваля мусульманского кино начала привлекать внимание проходивших мимо жителей столицы Татарстана, заставляя останавливаться и ждать начала церемонии. Были и те, кто специально приехал посмотреть на актеров полюбившихся фильмов, а также просто киноманы.

Организаторы не стали заставлять публику долго ждать, и с запозданием лишь на пресловутые пять минут на дорожку ступили первые гости XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

Первыми по дорожке прошли представители Союза кинематографистов Республики Татарстан, среди которых были Мансур Гилязов, Елена Алексеева, Альфия Ярош, Виктор Клячкин, Марат Ахметшин и Алексей Барыкин.

Ранее в интервью «Татар-информу» исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова отмечала: среди гостей (а в этом году ожидается приезд 127 представителей индустрии) случайных людей не будет. Каждый из них так или иначе внесет свой вклад в кинособытие. За предстоящие дни планируется провести огромное количество встреч с создателями фильмов, мастер-классов для начинающих актеров и режиссеров, мероприятий деловой площадки, которые объединят кинематографические регионы России и страны СНГ, и много других ивентов.

«Нам бы хотелось создать с Татарстаном общий кинопродукт, который стал бы своеобразным миксом культур. И вообще фестиваль дает возможность обмена опытом и взаимодействия представителей тех пластов киноиндустрии, которые в обычной жизни не соприкасаются. Уверен, что это станет импульсом для развития кинематографа в мире», — рассказал участник международного питчинга из Индии Рохит Кхайтан.

Интересно, что фактически вместе с церемонией открытия в кинотеатре «Синема 5» шла трансляция фильма-открытия. В этом году им стал «Ибн-Фадлан», режиссер которого Айназ Мухаметзянов также прошел по красной ковровой дорожке.

Надо сказать, что фильм был выбран в соответствии с тематикой фестиваля этого года. В этом году событие посвящено 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Кинокартина снята по мотивам «Путевых заметок» арабского дипломата Ахмеда ибн Фадлана. В 921 году из Багдада в землю булгар отправилось посольство, секретарем которого и был ибн Фадлан. Он записал свои наблюдения, сделанные по дороге, которая проходила через разные страны, народы и культуры. Путь посольства, длившийся почти год, был полон различных тягот и опасностей. Именно с прибытием посольства в 922 году связано принятие ислама Волжской Булгарией в качестве официальной религии.

Как стало известно позднее, желающих увидеть фильм оказалось больше, чем мест в зале. Организаторам пришлось в экстренном порядке открывать второй зал. Впрочем, многие гости расселись на ступеньках — уж очень им хотелось оценить работу татарстанского режиссера.

«Здесь сыграла роль не столько наша работа, сколько сама тема, приуроченная к значимой для всех мусульман дате. Лучшего времени для показа этого фильма не придумаешь. Мы просто оказались в нужное время в нужном месте», — скромно прокомментировал ажиотаж вокруг картины Айназ Мухаметзянов.

На красной же дорожке особенный интерес у публики вызвала телеведущая, советская и российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская. Несколько раз поклонники творчества просили артистку сфотографироваться с ними. Актриса смело делала селфи с фанатами, но на дорожке не задержалась. Это неудивительно, ведь скоро ей предстояло оказаться на сцене в качестве ведущей церемонии открытия кинофорума. По дорожке она прошла в сопровождении актера Альметьевского театра Динара Хуснутдинова и заслуженного деятеля культуры Республики Татарстан, композитора, автора гимна международного фестиваля мусульманского кино Эльмира Низамова.

На церемонию открытия поспешили члены отборочной комиссии, среди которых были доктор философии и искусствоведения, киновед, генеральный директор агентства «Евразия Глобал Коннектинг» Светлана Слапке, доктор филологических наук, заведующий кафедрой филологии и страноведения Российского исламского института Тимур Шайхуллин и сама председатель комиссии — историк, культуролог, директор Нового института культурологии, докторант лаборатории моделирования практик и технологий межкультурного диалога в РФ РАНХиГС Нина Кочеляева.

В этом году отборочная комиссия проделала огромную работу, выбрав 50 конкурсных работ из 625 полученных заявок из 44 стран мира. По словам члена участницы комиссии Светланы Слапке, получившаяся палитра фильмов отличается географическим, религиозным и культурным разнообразием.

«Учитывая направленность фестиваля на диалог культур, комиссия внесла в конкурсную программу фильмы, представляющие собой художественную ценность и отвечающие критериям качественного кинематографа. Отбор этого года отличался тем, что киноленты различны по форме и содержанию, но в той или иной степени всё же взаимодействуют между собой. Таким образом, фильмы конкурсной программы XVIII Казанского кинофестиваля тематически соответствуют духу проекта и воплощают принципы гуманизма и толерантности», — пояснила она.

Оценивать конкурсную программу предстоит компетентному жюри под председательством народного артиста Российской Федерации, советского и российского кинорежиссера Владимир Хотиненко, который прошел по дорожке вместе с супругой Татьяной Яковлевой.

В этом году в международную конкурсную программу фестиваля вошли четыре фильма от Татарстана: «Тарлан» Юлии Захаровой, «Галиябану» Рифата Миндубаева, «Габдрахман» Рафиля Галимуллина и «Сосновый ключ» Булата Минкина. Их создатели также прошли по дорожке в Казанскую ратушу.

На красной ковровой дорожке не обошлось и без гостей Казани, прибывших из разных уголков мира, чтобы принять участие в грандиозном проекте. Среди них — турецкие режиссер Олгун Оздемир и актер Нуман Чакыр, иранский режиссер Нахид Хассанзаде, казахстанский актер Асланбек Жанбалаев, режиссер из Египта Магди Ахмед Али, таджикистанский режиссер Умедшо Мирзоширинов, режиссер из Кыргызстана Адилет Каржоев, народный артист Азербайджана Октай Миркасыйм, иранский кинокритик Зохра Замани и многие другие.

В Казанскую ратушу также прибыли заместитель Премьер-министра РТ, председатель организационного комитета фестиваля Василь Шайхразиев со своей супругой Гульнур Шайхразиевой, министр культуры РТ Ирада Аюпова. Почтил своим присутствием мероприятие и Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».