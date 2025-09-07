Индия продолжит закупать российскую нефть, несмотря на давление США

Индия намерена продолжать закупать российскую нефть, несмотря на давление со стороны США. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума заявил президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.

«Общий консенсус в Индии заключается в том, что наша позиция устойчива и останется таковой, если только не произойдут действительно фундаментальные изменения в глобальном контексте», – подчеркнул он.

По словам Котвани, решение продолжать закупки российских ресурсов – «не временный шаг, а часть продуманной долгосрочной стратегии. И деловые круги, и государственные органы осознают ценность этих поставок для нашей (индийской – ред.) экономики, а также понимают, что последовательность политики укрепляет доверие».

«При отсутствии серьезных изменений Индия намерена твердо придерживаться этого независимого курса – продолжая диверсифицировать импорт ресурсов и надежно защищать свои экономические интересы», – добавил он.

Собеседник агентства отметил, что Индия традиционно принимает решения исходя из национальных интересов и принципа стратегической автономии.

«Мы убеждены, что международное сотрудничество должно строиться на основе взаимного уважения. Индия не станет поступаться своими ключевыми интересами под действием односторонних требований», – заключил Котвани.

Напомним, США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Индийский МИД назвал подобные нападки неоправданными.